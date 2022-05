"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka odchodzi z show? Jest mocna odpowiedź

Katarzyna Skrzynecka od wielu lat zasiada w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czy już niebawem to się zmieni? Jak podaje informator "Super Expressu", aktorka niedługo pożegna się z show. Jaka jest prawda? Artystka mocno zareagowała.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka odchodzi z programu?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od 7 lat dostarcza nam masę rozrywki. W programie możemy zobaczyć ulubione gwiazdy w zupełnie nowej odsłonie. We flagowym show Polsatu pomimo kilku zmian w składzie jury możemy liczyć zawsze na dwie silne kobiety bez których nie wyobrażamy sobie programu. Małgorzata Walewska oraz Katarzyna Skrzynecka są jurorkami od samego początku. Szczególnie jedna artystka przypadła do gustu widzom programu. Katarzyna Skrzynecka posiada grono wielu fanów, którzy pokochali ją w tej roli. Aktorka wzięła udział w 1 edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zmiotła konkurencję swoim fenomenalnym występem. W finale zaskoczyła widzów, kiedy wykonała damsko-męski duet w utworze "Time to say goodbye". Wygrana zagwarantowała jej miejsce w jury, w którym zasiada do dzisiaj.

Ostatnio w mediach pojawiło się jednak wiele spekulacji na temat jej przyszłości w programie. Wszystko za sprawą artykułu opublikowanego w znanym tabloidzie.

- Jest już trochę zmęczona. Uwielbia ten program i pracę w jury, ale myślała nad rezygnacją, żeby trochę zwolnić obroty i poświęcić czas rodzinie. Zaczęła to rozważać po tym, jak nagranie pierwszego odcinka show zostało przesunięte o tydzień i przez to przerwać urlop We Włoszech, przylecieć do Polski na dwa dni nagrań, a potem znów wrócić do Włoch, żeby dołączyć do rodziny. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zostanie w jury, ale wkroczyła Nina Terentiew, która namówiła ją, żeby nie odchodziła - przekazał nasz informator "Super Expressu".

Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Finał podzielił fanów! "Nie rozumiem tego werdyktu"

Katarzyna Skrzynecka w mocnym wpisie odpowiedziała na te doniesienia:

- Czy na prawdę ktokolwiek przytomny serio czyta podobne brednie w tabloidzie i jeszcze - nie daj Boże - naiwnie wierzy w istnienie tak grubymi nićmi uszytych, fikcyjnych "pseudo-informatorów"??? Wymyślanych przez tabloidowe redakcje na potrzeby konfabulowania bredni nie mających nic wspólnego z prawdą? - zaczęła swój wpis.

Poruszona Katarzyna Skrzynecka wyraziła żal do redakcji tabloidu, nie szczędząc gorzkich słów krytyki.

- Nie mam i nigdy nie miałam zbyt ambitnych oczekiwań po tabloidach....ale SERIO? Redakcja Super Expressu, która przysyła swoich dziennikarzy na plan realizacji naszego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo, a my cierpliwie i grzecznie poświęcamy im czas na rozmowy w przerwach nagrania odcinka - zamiast publikować to, co owym w rzeczywistości odpowiedzieliśmy - z braku potencjalnej sensacji woli stworzyć wyssane z palca brednie, fikcję i kłamstwo kłamstwem poganiane...??? - wyznała.

mat. prasowe Polsat

Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdementowała również plotki o tym, że odchodzi z show z powodu zmęczenia pracą na planie.

- NIGDY nie bywam zmęczona pracą, której poświęcam tyle serca i najlepszych energii 👍💙💙🎶 NIGDY niczego podobnego nie powiedziałam, ani nie okazałam 🙂

Aktorka zaapelowała o wspólny szacunek do siebie. Przekonała, że wszyscy twórcy programu bez zmian będą nadal dbać o produkcję.

- CAŁYM SERCEM JESTEŚMY I BĘDZIEMY nadal pielęgnować w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" MIŁOŚĆ DO MUZYKI i wsparcie dla Profesjonalizmu Całej Ekipy 💙👍 tworzącej to piękne show !!

A Redakcję Super Expressu proszę: SZANUJMY SIĘ wzajemnie🍀 - dodała na koniec.

Koleżankę z programu wsparł w komentarzu prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Piotr Gąsowski.

Zobacz także: Danzel wygrał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16". Michał Wiśniewski miał innego faworyta!

Wojciech Olkusnik/East News

- Stara, prosta , tabloidowa procedura… i nierzetelność… Dlatego nigdy nie udzielam im wywiadu… przynajmniej piszą, co chcą, bez mojego udziału… tym samym, nie mam poczucia straconego czasu… Buziaki Kasiu!❤️ - napisał.

Artystka mogła liczyć także na swoich fanów, którzy poparli ją w komentarzach i dodali otuchy aktorce.

-Pani Kasiu nie czytałam i nie czytam takich gazet 😀 szkoda czasu na bzdury🤪. Pozdrawiam panią i czekam na nowe odcinki w pełnym składzie😍😍😍 -Nieee, nikt tego nie czyta! 😊 Szkoda czasu i energii. Uściski!❤️❤️❤️ -Pani Kasiu, kto by tak pięknie wstawał? Bredni nie czytam❤️❤️❤️Pozdrawiam Panią serdecznie❤️❤️❤️

Praca w show-biznesie niesie za sobą ryzyko, dezinformacji. Katarzyna Skrzynecka doskonale się o tym przekonała. Na szczęście potrafiła szybko zareagować i zdementować plotkę na Instagramie, dzięki czemu widzowie programu nie muszą się obawiać, że w następnym sezonie zabraknie ich ulubionej jurorki.

Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Fani gorzko o występie Karoliny Pisarek w roli Young Leosi! "To była tragedia"