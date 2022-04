"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Niesamowita Anna Jurksztowicz wygrała w 5. odcinku

Co to były za emocje! Za nami pierwszy odcinek uwielbianego przez widzów muzycznego show "Twoja twarz brzmi znajomo" . Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do wielkich zaskoczeń i nieprawdopodobnych metamorfoz. Jednak to, co dziś zaprezentowali uczestnicy 14. edycji programu, przeszło chyba nasze najśmielsze oczekiwania. Kto powalił jurorów na kolana? Zobaczcie relację z odcinka! Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Oto gwiazdy 14. edycji show! Nowa data emisji show! Kto wystąpi? "Twoja twarz brzmi znajomo": Kto wygrał pierwszy odcinek 14. edycji? Pierwszą uczestniczką na scenie była aktorka Tamara Arciuch , która wcieliła się w wyjątkową piosenkarkę Annę German. Swoim wykonem gwiazda oczarowała jury! Jestem zachwycona i zaskoczona, jak pięknie udało Ci się uzyskać barwę Anny German. Ani na chwilę nie wypadłaś z tej barwy – skomentowała Małgorzata Walewska. Natomiast Adam Strycharczuk pierwszy wykon nowej edycji podsumował słowami: Ja nie wiem, co to się wydarzy w tej edycji, jak taki jest początek – gratuluję! Drugą uczestniczką, która zaczarowała scenę, była Magdalena Narożna . Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" przeistoczyła się w postać Piotra Cugowskiego. Zaśpiewała utwór „Kto nie kochał” i zrobiła to fenomenalnie! To, co udało Ci się uzyskać w ekspresji ciała, to że stałaś, ruszałaś się jak facet, to po prostu wszystko złożyło się na fenomenalny występ – powiedział Kacper Kuszewski. Jako trzecia wystąpiła aktorka Anna-Maria Sieklucka , która wprowadziła nas w romantyczny świat Lany Del Rey. Zaśpiewała piosenkę "We were born to die" i wspaniale sobie z tym wykonem poradziła....