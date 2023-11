Honorata Skarbek zamieniła się w Mandarynę w „EV’ry Night”. – Pięknie, cudownie, dziękuję – mówiła Mandaryna, która obserwowała występ.

– Jak weszłaś dzisiaj na tę scenę to po prostu milion dolarów to jest mało powiedziane. To było 10 milionów dolarów. Uchwyciłaś coś takiego, co Mandaryna miała wtedy w czasie tych występów. Ona wchodziła na scenę po to żeby być podziwianą i po to, żeby tę scenę zdobyć. Nie było cienia wątpliwości, że weszła królowa i możemy tylko przed Tobą uklęknąć – komplementował Honoratę Kacper Kuszewski.