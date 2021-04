TVN 7 rusza z kolejnym randkowym show! Polska wersja "M.O.M - Milf or Missy" przebije "Hotel Paradise"?

Grupa TVN jest prawdziwym mistrzem kontrowersyjnych, ale hitowych formatów. Takie programy jak "Big Brother", "Down The Road", "Gogglebox. Przed telewizorem", "Ślub od pierwszego wejrzenia" czy "Hotel Paradise" biją rekordy popularności, a miliony widzów z wypiekami czekają na kolejne odcinki i sezony swoich ulubionych reality show. Właśnie okazało się, że stacja TVN 7, zachęcona ogromną popularnością swoich randkowych programów, jak rajski hotel czy społeczny eksperyment, polegający na kojarzeniu małżeństw zupełnie obcych sobie ludzi, już niebawem przedstawi światu kolejny miłosny format. Poznajcie szczegóły polskiej wersji "M.O.M - Milf or Missy". Zapowiada się jeszcze bardziej ekscytująco niż "Hotel Paradise"?

Polska wersja "M.O.M - Milf or Missy" już niebawem w TVN7

Miłosne programy TVN 7, jak "Hotel Paradise" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie tylko przyczyniły się do wypromowania nowych celebrytów, czy dały możliwość spragnionym uczuć singlom zawalczyć o swoją drugą połówkę. Co więcej, sprawiły, że widzowie stacji mają ochotę na więcej. W odpowiedzi na prośby widzów, stacja TVN już niebawem rozpocznie zdjęcia do kolejnego randkowego reality show. By tego było mało, tym razem czeka nas jeszcze więcej emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji, opalonych i atrakcyjnych bohaterów, a także egzotycznych destynacji.

Jak informują Wirtualnemedia, już niebawem na antenie TVN7 pojawi się polski odpowiednik kultowego programu "M.O.M - Milf or Missy", w którym atrakcyjni bohaterowie w średnim wieku, łączą się z dużo młodszymi partnerami.

"M.O.M - Milf or Missy": na czym polega program

"M.O.M - Milf or Missy" to randkowy hit Constantin Entertainment, który powstał w 2020 roku dla niemieckiej platformy Joyn. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku "Hotelu Paradise", tu również atrakcyjni single i singielki odizolowani są od świata zewnętrznego i umawiają się ze sobą na romantyczne, pełne adrenaliny randki. No dobrze, czym zatem "M.O.M - Milf or Missy" różni się od "Hotelu Paradise"? Okazuje się, że w nowym programie, podobnie jak w jego zagranicznej wersji, bohaterowie programu umawiają się na randki ze znacznie młodszymi lub starszymi od siebie kobietami (różnica wieku wynosi nawet kilkanaście lat).

W programie udział bierze kilkanaście pań oraz dwóch panów. Uczestniczki zostają podzielone na dwie grupy i przydzielone odpowiednio do willi, lub namiotów mieszkalnych. Te panie, które zostały zameldowane w luksusowych apartamentach mają za zadanie rozkochać w sobie gracza w wieku ok 40-50 lat, z kolei mieszkanki namiotów skupiają się na uczestniku w wieku około 20-30 lat. Panie, które nie zostaną wybranie do żadnej z grup, opuszczają program, a na ich miejsce wchodzą nowe uczestniczki.

W finale znajdą się te singielki, które zostały wybrane przez uczestników ze względu na powstałe między nimi relacje.

Polska wersja "M.O.M - Milf or Missy"

Na antenie TVN 7 już pojawiły się spoty zachęcające widzów do zgłaszania się do nowego projektu. Jak czytamy na oficjalnej stronie stacji, warunkiem udziału w programie posiadanie wolnego statusu związku (singiel/-ka, rozwodnik/rozwódka, wdowiec/wdowa), a także dostępność w okresie od maja do lipca 2021 roku.

Z oficjalnej strony stacji TVN, dowiadujemy się również, że program zostanie kręcony na jednej z greckich wysp, a kolejnym warunkiem zgłoszenia się do nowego programu jest przedział wiekowy osób od 20 do 50 lat.

Jak informują Wirtualnemedia, nowe reality-show może trafić do ramówki Siódemki jeszcze w tym roku. Wyczuwamy prawdziwy hit!

"Hotel Paradise" okazał się strzałem w dziesiątkę. Czy polska wersja "M.O.M - Milf or Missy" powtórzy sukces rajskiego hotelu?