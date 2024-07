1 z 11

Ewa Farna gościem specjalnym trzeciego odcinka "Kocham Cię, Polsko!". Jak co tydzień w programie, który prowadzi Basia Kurdej-Szatan, nie zabrakło emocji. Drużyny Tomka Kammela i Macieja Musiała zmierzyły się w zabawnych konkurencjach. Jedną z nich były "Zakazane słowa". O co w tym chodzi? To jedna z nowych rund w programie Kocham Cię, Polsko – już nieraz odkrywała głęboko skrywane tajemnice gości. Andrzej Wrona przyznał, że jest wolny, a teraz Piotr Cyrwus – znany m.in. z serialu Klan – nie mógł się doliczyć własnych wnuków! Były wielkie emocje, a odcinek wygrała ostatecznie drużyna Maćka Musiała. Zobaczcie zdjęcia!

