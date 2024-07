Sara, którą mieliśmy okazję poznać w miłosnym show "True Love" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Większość z nich dotyczyła jej życia prywatnego. Okazuje się jednak, że internauci nadal są ciekawi spraw, związanych z show. Tym razem dopytali o Oliwię. Sara wyznała smutną prawdę.

"True Love": Sara gorzko o Oliwii

Ponad dwa miesiące temu byliśmy świadkami wielkiego finału pierwszej edycji miłosnego show TVN-u "True Love". Nie oznacza to jednak, że widzowie zapomnieli o swoich ulubieńcach z programu. Wręcz przeciwnie, ci nadal są ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Ostatnio więc Klaudia i Maksym z "True Love" zdradzili, czy planują ślub. Okazuje się, że pomyślnie układa się także u drugiej pary, która przetrwała próbę czasu, Gigi i Kamila. A co słuchać u singielek z programu? Sara zdradziła to w czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi.

Screen programu True Love. After/ YouTube

Sara, która nie znalazła miłości w show, po programie postawiła na podróżniczy tryb życia. Właśnie odbyła dziką podróż przez Grecję, Gruzję oraz Turcję. Po powrocie z chęcią odpowiedziała na liczne pytania fanów, dotyczące wyprawy. Niektórzy jednak wciąż dopytywali o sprawy związane z show "True Love". Ci zapytali o relację uczestniczki z jej programową przyjaciółką Oliwią:

- Pokłóciłyście się z Oliwką? - padło pytanie.

Wówczas uczestniczka zaskoczyła odpowiedzią:

- Ja z natury nie jestem kłótliwa. Unikam konfliktów jak ognia. Ale czasem się nie da. Zerwałyśmy. Relacja na odległość, kiedy byłam w Turcji, okazała się za dużym wyzwaniem - wyznała.

Instagram @sara.truelovepl

Podejrzenia fanów więc okazały się prawdą. Dziewczyny bardzo zaprzyjaźniły się w programie. Po zakończeniu show także miały świetny dobry kontakt, co było widać w ich mediach społecznościowych, gdzie roiło się od wspólnych sesji, wypadów i imprez. Teraz, na próżno szukać tego duetu w pakiecie. Jak widać, po programie nie tylko miłosne relacje się rozluźniły.

Instagram @sara.truelovepl

Ostatnio Sara z "True Love" zdradziła także gorzką prawdę na temat Marcina.

Instagram @sara.truelovepl