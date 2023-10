Oliwia, którą poznaliśmy w miłosnym programie "True Love" w ostatnim czasie zyskała ogromną sympatię fanów. Ci są niezwykle ciekawi jej życia. Bohaterka show postanowiła więc zaspokoić ich ciekawość i szczerze opowiedzieć o swojej przemianie oraz operacji powiększania piersi. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej.

"True Love": Oliwia o swojej metamorfozie

Oliwia w programie "True Love" była od samego początku. To właśnie ona dostała wdzięczny przydomek "mamacita". Nie bez powodu. Uczestniczka show dała się poznać jako opiekuńcza, sympatyczna i pomocna dziewczyna o anielskiej cierpliwości.

Do programu "True Love" oczywiście przyszła po prawdziwą miłość. Początkowo dziewczyna związała z się z Kubą - ten jednak wybrał relację z Julią. Następnie coś połączyło ją z Maksymem. Jednak prawdziwe uczucie poczuła do piłkarza z Chorzowa - kiedy Oliwia z "True Love" wybrała Marcina, zdania na temat tej pary były podzielone. Ostatecznie jednak to właśnie w jego towarzystwie doszła do wielkiego finału. Widzowie pokochali ją za szczerość i naturalność.

Korzystając z okazji, dopytali więc uczestniczkę o jej metamorfozę. Okazuje się, że ta jest naprawdę spektakularna!

Instagram @oliwia.truelovepl

Oliwia z "True Love" uwielbia aktywność fizyczną. Kiedyś jednak sport był nie tylko jej pasją, ale także sposobem na życie. Wówczas uczestniczka brała udział w zawodach sylwetkowych, a na jej ciele zarysowany był niemalże każdy mięsień!

- Jestem ciekawa, jak wyglądałaś na zawodach sylwetkowych - padło pytanie.

Wówczas na profilu uczestniczki wylądowały fotografie z dawnych czasów, do których ta nie chciałaby nigdy więcej wracać:

- Uprzedzam pytanie odnośnie startów - świetne doświadczenie, ale nigdy więcej. Tak ciekawostka. Stroje dla "Bikiniar" są bardzo drogie. Ja jako "biedny" student postanowiłam kupić z drugiej ręki.

Okazało się, że wówczas Oliwia kupiła strój od innej uczestniczki, dobrze znanej z "Hotelu Paradise" - Wiktorii Gąsior. Fanów niezwykle interesuje także temat powiększenia piersi przez Oliwię. Ulubienica widzów na ich prośbę opublikowała zdjęcie przed operacją biustu:

- Przeglądając galerię, zauważyłam, że mam bardzo mało fotek ukazujących biust - stwierdziła.

Oliwia niejednokrotnie na antenie usłyszała, że ma najlepszy biust w programie. Nic więc dziwnego, że fani są niezwykle ciekawi tematu operacji:

- Jaki był całkowity koszt operacji? - dopytywali.

Uczestniczka szczerze odpowiedziała:

- Myślę, że zamknęłam się w około 25 tysiącach. Poza operacją dodatkowo musiałam zrobić badania, kupić antybiotyki, plastry, leki itd. - wyznała.

Czy operacja piersi wpłynęła na samoocenę uczestniczki? Okazuje się, że tak:

- Bardzo wpłynęła na moją pewność siebie! Odkąd zrobiłam operację czuje się 10x lepiej w swoim ciele. Czasami trzeba coś zmienić, aby w pełni zaakceptować siebie - skwitowała.

