Jedną z par, która wygrała pierwszą polską edycję "True Love" są Oliwia i Marcin! Czy dla uczestników zielone światła po otrzymaniu najważniejszego pytania w show były czystą formalnością? Jak mówią na gorąco po finale w rozmowie z Party.pl - jak najbardziej:

To była pierwsza ceremonia miłości, gdzie byłam kompletnie spokojna - mówi nam Oliwia.

Losy Marcina w "True Love" budziły wielkie emocje wśród widzów od samego początku. W trakcie show mężczyzna odpadł z programu, następnie triumfalnie powrócił, by ostatecznie stworzyć związek właśnie z Oliwią. Dziś są wygranymi - w finale show zadeklarowali miłość. Co czuli tuż po tym, jak po ich odpowiedziach światło zapaliło się na zielono? Spodziewali się takiego wyniku? A może mieli obawy o szczerość partnera?

Ulga, nauczeni doświadczeniem jesteśmy, że to co chcemy, nie zawsze przekłada się na kolor. Ale byliśmy spokojni, było widać po naszych reakcjach, że to formalność - mówi nam Marcin.