Bez wątpienia jednym z najbardziej grzejącym tematów w "True Love" była rodząca się i nagle przerwana relacja Kuby i Julii. To właśnie przez to uczestnik nie był w stanie otworzyć się na związek z Sarą. Pojawia się więc pytanie, czy warto było czekać na Julię? Wszystko już wiadomo! Kuba zdradził, jak potoczyły się ich losy po powrocie do Polski.

Reklama

"True Love": Kuba i Julia są parą? Wiemy

Pierwsza edycja nowego miłosnego show "True Love" przyniosła nam ogrom emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Jedną z nich była relacja Julii i Kuby, którzy nagle postanowili porzucić swoje dotychczasowe pary i skupić się na sobie. Niestety los nie pozwolił im na rozwijanie więzi, ponieważ Julia dobrowolnie odeszła z "True Love" za względu na chore oko. Wówczas Kuba podjął decyzję o pozostaniu w show i spróbowaniu swoich sił u boku Sary, z którą doszedł do samego finału. W ostatnim odcinku oboje zadeklarowali jednak jedynie przyjaźń. Uczestnik był zdeterminowany, aby po powrocie do Polski walczyć o związek z Julią. Czy teraz tworzą parę? Zdradził wszystko przy okazji specjalnego odcinka "True Love. AFTER".

Screen programu True Love/Player.pl

Zobacz także: "True Love": Kinga jednak jest z Marcinem po programie? "Chciałam, żebyśmy dali sobie drugą szansę"

Wówczas Edyta Zając dopytywała o wszystkie relacje. Wyszło wtedy na jaw, że Oliwa i Marcin nie są razem po "True Love". W przeciwieństwie do Gigi i Kamila oraz Klaudii i Maksyma. Zagadką jednak pozostawało pytanie, co stało się z "miłosnym trójkątem" - Kuby, Sary oraz Julii. Prowadząca show zapytała więc o stosunki uczestnika z Julią. Wówczas okazało się, że para dała sobie drugą szansę i próbowała swoich sił po zakończeniu show. Udali się na randkę, która... nie była udana:

- To nie było to. Dalej skupiona była na oku i załamana tym, co się działo w programie - wyznał.

Temat zagłębił w wywiadzie dla portalu "Co za tydzień":

- Na pewno poczucie niedokończonej historii we mnie zostało. Sara też o tym wiedziała, że chciałem odnowić kontakt z Julią. Spotkałem się z nią, ale nie poczuliśmy tego samego, co w programie. Po prostu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i dajemy sobie spokój. Spotkaliśmy się kilka razy. Julia jest mocno skupiona na swoim oku, też nie jest gotowa na związek - dodał.

player True Love

Zobacz także: "True Love": Po finale ujawniła się nowa para? Tego duetu nikt się nie spodziewał

Co ciekawe, w czasie specjalnego odcinka "True Love" wyszło na jaw, że Kuba pokłada nadzieje w relacji z... Sarą! Obecnie ta dwójka się ze sobą przyjaźni, jednak oboje zaznaczają, że są ze sobą bardzo blisko:

- Może musieliśmy do tego dojrzeć, zamknąć pewne tematy - wyznał Kuba, nawiązując do zakończonej relacji z Julią.

Screen programu "True Love"/Player.pl

Jak się więc okazuje, podczas gdy Kuba i Sara budują relację, Julia z "True Love" czeka na przeszczep rogówki oka. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

A fanom show polecamy teledysk do tytułowej piosenki!

Reklama