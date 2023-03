"True Love": Kuba i Martyna są razem po programie? To zdjęcie zszokowało fanów

W najnowszym odcinku "Love Island" doszło do ostrej kłótni między uczestnikami. Takiej wymiany zdań między Kamilem a Danielem, który dopiero co dołączył do programu, nie spodziewał się chyba nikt. W programie zrobiło się naprawdę gorąco! Kamil był wściekły na nowego uczestnika za to, że... przerwał mu rozmowę z Sarą. Zobacz także: "Love Island 6": Pierwsza para opuściła wyspę miłości! Fani: "Idealnie w punkt" Ostra kłótnia uczestników "Love Island"! Kolejny odcinek "Love Island" już za nami. Jak wiadomo, niedawno do randkowego show dołączyli nowi uczestnicy: Daniel i Paweł. Wejście panów wywołało sporo emocji nie tylko wśród uczestniczek, ale również wśród uczestników, którzy poczuli się zagrożeni. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wydarzy się już następnego dnia. Daniel i Paweł mieli 24 godziny na poznanie uczestniczek i zdecydowanie z którą z nich chcieliby stworzyć parę. Paweł miał za zadanie zrobić trening z każdą z dziewczyn, a Daniel zrobił im masaż. Później Daniel chciał porozmawiać z Sarą, ale to mocno oburzyło Kamila. Kamil był wściekły, kiedy nowy uczestnik przerwał jego rozmowę z partnerką i zrobił Danielowi ostrą awanturę! Zobacz także: "Love Island 6": Fani mają dość Kamila! "Tragedia" komentują zachowanie uczestnika Kamil naprawdę ostro zwrócił się Daniela. - Mam do ciebie prośbę, żebyś się nie wpie....ał jak leżę z kimś i rozmawiam- powiedział ostro Kamil. Nie było to rycerskie, nie przyjechałeś na białym koniu żeby ją zabrać. Wpie....eś się w rozmowę, w temat który był ważny. (...) zachowałeś się jak lamus. - Stary powiem ci tak, nie zaczynaj agresywnie- odpowiedział Daniel. Ty jesteś lamus (...) ...