Gigi i Kamil są jednymi ze zwycięzców pierwszej edycji "True Love". Tuż po finale, w rozmowie z Party.pl, opowiedzieli o swoich planach na przyszłość. Byli szczerzy na temat swojej relacji:

Często się ciśniemy w tym wszystkim i w pewnych momentach robi się to nieprzyjemne i też się nie przyznajemy do tego, że jest nieprzyjemnie tylko dalej kąsamy.

W pewnym momencie jednak zaskoczyli wyznaniem o ślubnym planach!

Pierwszą edycję "True Love" wygrały aż dwie pary. Triumfują Oliwia i Marcin oraz Gigi i Kamil. Party.pl miało okazję towarzyszyć uczestnikom w Kolumbii, gdzie kręcone były odcinki i na gorąco tuż po finale, zapytać uczestników o wrażenia. Kamil i Gigi byli bardzo szczerzy w ocenie swojej relacji:

Poczucie humoru tutaj chyba wygrywa u nas i to w sobie lubimy najbardziej. Czego nie lubię? Może to, że czasami zbyt długo się zgrywamy i wjeżdżamy sobie na psychę, aż robi nam się przykro - powiedział Kamil, z czym jego partnerka zdecydowanie się zgodziła.

Kamil i Gigi z "True Love" lubią w sobie ten pazur i zdecydowanie nie uważają, że powinni nad tym aspektem pracować:

- Dopóki będzie dobrze, to będzie dobrze, a jak się będzie coś psuło to może pójdziemy do terapeuty - zaczął Kamil.

- Taaa od razu, pfff. Daj mi spokój chłopie z terapeutą, rozwód, widzimy się w sądzie.