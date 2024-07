Mamy wideo z treningów do "Tańca z Gwiazdami" Anny Cieślak i Rafała Maseraka!

Jak Anna Cieślak wypada na treningach z Rafałem Maserakiem?

Choć Anna Cieślak obchodzi dzisiaj 35. urodziny, to nie ma taryfy ulgowej. Na sali prób Maserak wymyślił trudny układ, któremu aktorka musi sprostać już w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Rafał próbuje nauczyć Annę wymagającej sporego wysiłku choreografii do jive’a. A będą tańczyć do znanej i skocznej piosenki: Outkast "Hey Ya".

Czy przejdą dalej? O Maseraku mówi się, że każdego nauczy tańczyć. Nie mamy wątpliwości, że uzyskają dużo punktów i głosów widzów. W poprzednich edycjach tanecznego show Rafał partnerował Joannie Moro (2. miejsce), Marcelinie Zawadzkiej (3. miejsce) oraz Julii Pogrebińskiej (4. miejsce). A z Anną już w pierwszym odcinku otrzymał od jury 32 punkty.

Podoba się Wam ich taniec?