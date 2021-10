Magdalena Stużyńska należy do grona gwiazd, które rzadko eksperymentują ze swoim wyglądem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" jest wierna blondowi i do niedawna stale wybierała jedną długość włosów, które często wiązała w kucyka. Teraz aktorka pochwaliła się efektem wizyty w salonie fryzjerskim i pokazała, jak teraz wygląda. Co za zmiana! Sami spójrzcie! Magdalena Stużyńska zdecydowała się na ostre cięcie! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" opublikowała na Instagramie efekty swojej pierwszej wizyty u fryzjera po wznowieniu działalności salonów. Aktorka odważyła się na sporą zmianę i jak sama pisze: to zakrawa na metamorfozę ! Pierwsza wizyta u fryzjera po izolacji i od razu pojechałam konkretnie! To już zakrawa na metamorfozę😉Ładnych parę centymetrów mniej, ale moje włosy tego potrzebowały. Teraz są odżywione, bez odrostu i szczęśliwe! - napisała Magdalena Stużyńska na Instagramie. Magdalena Stużyńska zdradziła też, że należy do grona kobiet, którym wizyta u fryzjera zdecydowanie poprawia nastój! Dziewczyny, jesteście cudowne! Dziękuję! Wiem dlaczego mało co tak poprawia nastrój jak wizyta u fryzjera. - dodała gwiazda "Przyjaciółek". A oto efekty metamorfozy! Wyświetl ten post na Instagramie. Pierwsza wizyta u fryzjera po izolacji i od razu pojechałam konkretnie! To już zakrawa na metamorfozę😉Ładnych parę centymetrów mniej, ale moje włosy tego potrzebowały. Teraz są odżywione, bez odrostu i szczęśliwe! Dołączam do grona wielbicielek salonu @aleksandraoleczekhairstylist, w którym...