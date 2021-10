"Top Model": Olga Król powiększyła usta! Jej metamorfoza nie spodobała się fanom

Olga Król po udziale w "Top Model" zdecydowała się na zabieg medycyny estetycznej. Różnica jest spora, ale czy to zmiana na plus? Zdaniem części fanów, niestety nie!

Choć przygoda Olgi Król z programem "Top Model" dobiegła już końca, to jednak w dalszym ciągu o aspirującej modelce jest dość głośno. Zachowanie Olgi w show TVN wzbudziło w fanach mieszane uczucia, dlatego teraz jej dalsze losy internauci śledzą za pośrednictwem Instagrama. I właśnie dzięki nowemu nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych Olgi dowiedzieliśmy się, że dziewczyna zdecydowała się na zmianę w wyglądzie, a mianowicie... powiększyła usta!

Jak przyznała w swojej relacji Olga, szybko otrzymała od fanów wiadomości, w których internauci piszą, że teraz jej usta są zbyt duże. Co na ten temat powiedziała sama zainteresowana i najważniejsze - jak teraz wygląda? Sprawdźcie szczegóły poniżej!

"Top Model": Olga Król przeszła metamorfozę

Olga Król na początku swojego udziału w "Top Model" mogła liczyć na ogromną przychylność fanów. Wszystko zaczęło się od metamorfozy, którą przeszła w programie. Internauci nie mogli zrozumieć, dlaczego fryzjer obciął piękne, długie włosy modelki i postawił na krótką, chłopięcą fryzurę, która zdaniem fanów ją oszpeciła. W sieci trwała burza, a widzowie mocno bronili Olgi. Jednak szybko to się zmieniło i przestali być po stronie modelki!

olgaa_krol/Instagram

Jej późniejsze zachowanie w show, między innymi kąśliwe komentarze przed jurorami w stosunku do jednego z uczestników, zraziło część fanów Olgi do jej osoby. Niedługo potem modelka odpadła z "Top Model", dlatego teraz internauci mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. Wygląda na to, że po udziale w hitowym programie TVN, Olga postawiła na zmiany. Już jakiś czas temu wspominała, że "chce działać ze swoimi ustami" i... właśnie to zrobiła! Modelka zdecydowała się powiększyć sobie usta. Efekt? Zobaczcie sami!

Instagram/ Olga Król

Szybko okazało się, że część fanów raczej nie jest przychylna tej metamorfozie. Z tego też względu Olga postanowiła nagrać odpowiedź na negatywne komentarze od fanów.

- Już dostałam masę wiadomości, że te usta zrobiłam za duże. Nie moi drodzy, one nie są za duże, one są jeszcze opuchnięte i opuchlizna się będzie utrzymywać jeszcze przez kilka dni, więc to daje po prostu większy efekt, ale zobaczycie, jakie piękne usta będę miała po wygojeniu się. Tak że spokojnie, nie zrobiłam niczego za dużego, wszystko jest pod kontrolą. Jak zagoją mi się usteczka, to pokażę wam efekty już na wygojonych ustach - powiedziała Olga Król w swojej relacji na InstaStories.

A Wy, jak oceniacie metamorfozę Olgi? Zmiana na plus?