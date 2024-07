Top Chef dzięki Waszym głosom wygrał nasz plebiscyt na najlepsze kulinarne show 2015 roku! Ale nie od razu było wiadomo, że to właśnie ten program jest Waszym najukochańszym kulinarnym show. Przez jakiś czas to Hell's Kitchen było liderem. Niestety, i Kuchenne Rewolucje i Ugotowani raczej nie miały szans zawalczyć o podium. Wygląda na to, że najbardziej ze wszystkich szefów kuchni i restauratorów lubicie Wojciecha Modesta Amaro. Ale musicie też kochać Ewę Wachowicz, Grzegorza Łapanowskiego i Macieja Nowaka - bo ostatecznie to show z ich udziałem zwyciężył.

A jak rozłożyły się Wasze głosy?

Ugotowani 2%

Kuchenne rewolucje 11%

MasterChef 18%

Hell's Kitchen - Piekielna kuchnia 31%

Top Chef 38%

Zgadzacie się z wynikami głosowania?

Jurorzy z Top Chef i wygrany z ostatniej edycji show:

Wojciech Modest Amaro na finale Top Chefa

Wojciech Modest Amaro w Hell's Kitchen: