2 z 5

To już pewne! To właśnie Tomasz Ciachorowski wystąpi w trzeciej edycji programu "Agent-Gwiazdy". Aktor już kilka dni temu w rozmowie z reporterem TVN24 przyznał, że wiosną zobaczymy go w show.

Za parę miesięcy będzie można mnie oglądać na antenie TVN-u w programie Agent-Gwiazdy, zapraszam - przyznał przed kamerami.

Co ciekawe, na allegro.pl pojawiła się również licytacja specjalnych banknotów, które na WOŚP przekazał Tomasz Ciachorowski. Są to pieniądze, których w progranie "Agent-Gwiazdy" używali uczestnicy.