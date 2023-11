We wrześniu rusza kolejna, szósta już edycja programu "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy już wszystkich kandydatów, a Marta Manowska zdradziła nawet kogo widziałaby w finałowej piątce. Okazuje się, że jeden z uczestników swoje życie poświecił na rozwój gospodarstwa i w wieku 40 lat może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Jest on jednym z najbogatszych rolników, którzy dotychczas pojawiali się w programie. Marta Manowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, co Jakub powiedział jej podczas nagrań. Czy mężczyzna nie boi się, że listy mogą pisać kobiety, którym zależy na znalezieniu bogatego męża? Czy będzie potrafił odczytać te sygnały?

Reklama

Obejrzyjcie koniecznie wideo i zobaczcie, co podczas eventu charytatywnego U Fryzjerów zdradziła nam Marta Manowska!

Zobacz także: Poznaliśmy kandydatów do "Rolnik szuka żony 6"! Do kogo można wysłać list?

42-letni Jakub z województwa wielkopolskiego może pochwalić się nowoczesnym i prężnie działającym gospodarstwem.

screen pytanienasniadanie.tvp.pl