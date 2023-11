Drugim kandydatem do programu był 42-letni Jakub z województwa wielkopolskiego.

Zatraciłem się w tym co robię i nie spostrzegłem, że czas przyspieszył i uciekł i trzeba teraz to nadrobić. (...) Chciałbym dać kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Moja żona nie musi pracować ze mną, nie musi robić tego co ja, może, ale nie musi - wyznał Jakub.