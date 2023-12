Wygląda na to, że uczucie między Anną i Jakubem z "Rolnik szuka żony" rozwija się coraz intensywniej! W ostatnim odcinku przed wielkim finałem para zaczęła snuć poważne plany na najbliższą przyszłość. Czy rolniczka i jej wybranek już niedługo staną na ślubnym kobiercu? Wydaje się to bardzo prawdopodobne!

Anna i Jakub z "Rolnika" już mają wspólne plany

Anna z "Rolnik szuka żony 10" jest zakochana - widać to w każdym słowie czy geście rolniczki. Choć początkowo bohaterka show TVP wydawała się nie być do końca przekonana do żadnego z kandydatów, teraz między nią a Jakubem zrodziło się piękne uczucie. Anna i Jakub planują już wspólne życie, a założenia wydają się być bardzo konkretne!

W ostatnim, przedfinałowym odcinku "Rolnik szuka żony" zarówno Anna, jak i Jakub przyznali, że traktują relację bardzo poważnie. Szczególnie wybranek rolniczki był pod wrażeniem tego, jak jego wybranka mu imponuje i nie mógł nacieszyć się z faktu, że to właśnie on został "tym jedynym".

Spotykamy się już miesiąc i ten miesiąc wystarczył mi, żebym przekonała się do Kuby (...) poznałam też Kuby dzieci, także wszystko szybko i płynnie zaczęło się dziać. Mogę powiedzieć, że zakochałam się, tak. Nie wyobrażam sobie, żeby go teraz miało już nie być - przyznała Anna.

Jakub również wydaje się odwzajemniać uczucia rolniczki i pokusił się nawet o romantyczne wyznanie!

Ja już wszystko od niej dostałem: szczęście, miłość, radość, codzienne wsparcie. Ja już chyba niczego więcej nie mogę oczekiwać - wyznał Jakub.

Co więcej, kandydat Anny z "Rolnika" wprost zaczął mówić o ... ślubie i zaręczynach! Wygląda na to, że ta relacja będzie się rozwijała w naprawdę szybkim tempie.

To co, trzeba się zacząć rozglądać za salą weselną już na przyszły rok i jakimś ładnym miejscem na zaręczyny - stwierdził Jakub z ''Rolnik szuka żony''.

Jego wybranka również zapewniła, że jest gotowa na kolejny krok w relacji, czyli wspólne zamieszkanie pod jednym dachem.

Moje drzwi są dla Ciebie otwarte, także, jak będziesz gotowy, to zapraszam do wspólnego zamieszkania (...) Z Tobą każdy dzień jest inny, każdy dzień jest wyjątkowy - zapowiedziała Anna.

W czasie randki zakochani nie szczędzili sobie komplementów, ale to nie wszystko!

Jaki Ty słodki jesteś - mówiła wpatrzona w ukochanego Anna.

Podczas romantycznego wieczoru w jacuzzi, para zdobyła się na romantyczne wyznanie miłości!

Kocham Cię, moja droga - wyznał Jakub Annie w romantycznej scenerii.

Ja Ciebie też kocham - odpowiedziała bez zastanowienia Anna.

Para rozpoczęła też już plany dotyczące założenia rodziny i planuje wspólne potomstwo. Czy te plany będą miały szansę się ziścić? To się okaże w przyszłości, jednak przykład innych par, które poznały się w programie "Rolnik szuka żony" jasno wskazuje, że jest to możliwe!

Kibicujecie tej parze?

