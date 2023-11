IX edycja „Tańca z Gwiazdami” wzbudziła bodaj największe kontrowersje w całej historii programu. Początkowo były one związane z pojawieniem się Justyny Żyły w tanecznym show. Jej umiejętności ostro komentowała nie tylko znana z mocnych ocen Iwona Pavlović. Prawdziwa burza wokół programu rozpętała się też w półfinałowym odcinku, kiedy odpadła jedna z faworytek - Tamara Gonzalez Perea. Zamiast niej w finale zobaczyliśmy Gimpera! To wszystko sprawiło, że oglądalność „Tańca z Gwiazdami” była naprawdę duża. Nic w tym dziwnego, że stacja poinformowała, że już jesienią zobaczymy kolejną edycję!

"Taniec z Gwiazdami" już od września!

„Taniec z Gwiazdami” początkowo widzowie oglądali w stacji TVN. Potem na jakiś czas zniknął z anteny, a następnie pojawił się w konkurencyjnym Polsacie. I choć wielokrotnie zarzucano stacji, że poziom programu spada, nijak nie przekłada się to na oglądalność. A to ona jest decydująca i zapewne miała największy wpływ na decyzję o kolejnym sezonie już we wrześniu!

Dlatego stacja wydała oficjalny komunikat w sprawie kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami":

Tańczymy dalej! Już od września ???????????????????? #tanieczgwiazdami #tzgpolsat#10edycja #byledojesieni@iwonapavlovic@andrzejgrabowskioficjalnekonto - czytamy na oficjalnym koncie programu na Instagramie

Oczywiście teraz pojawiają się pytania kto zatańczy w kolejnej edycji? Już teraz pojawienie się celebrytów wzbudziło ogromne emocje, ale jak się okazało to oni sprawili, że show cieszyło się taką oglądalnością. Zatem we wrześniowym "Tańcu z Gwiazdami" z całą pewnością zobaczymy kontrowersyjne nazwiska!

Jak sądzicie, kto pojawi się w nowej edycji?

"Taniec z gwiazdami" i jego półfinałowe pary

