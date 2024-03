Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością wyczekują na narodziny swojego synka. To już naprawdę lada chwila i maluszek pojawi się na świecie. W oczekiwaniu na ten wspaniały moment, Anna i Jakub od czasu do czasu odzywają się do fanów za pośrednictwem Instagrama, by przekazać im, co u nich słychać. Tak się stało również i tym razem.

Reklama

Anna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym zdjęciem. Wspomniała o ukochanym

Ania i Jakub poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie połączyło ich ogromne uczucie. Para szybko też podjęła decyzję o powiększeniu rodziny, a radosną nowinę o ciąży Ani zakochani ogłosili w świątecznym odcinku programu. Rolniczka i jej partner zdradzili też, że ich maleństwo przyjdzie na świat już wiosną 2024 roku. Wygląda na to, że narodzin potomka Ani i Jakuba możemy się spodziewać już lada moment!

Zanim to jednak nastąpi, teraz Ania i Jakub od czasu do czasu dzielą się z fanami na Instagramie swoją codziennością. Tym razem rolniczka zaskoczyła zdjęciem ze słodkiego leniuchowania ze swoim czworonożnym pupilem i napisała:

Tata Jakub Manikowski w pracy, a my sobie odpoczywamy

Instagram/aniaderbiszewska

Kuba nie pozostawił InstaStories Ani bez odpowiedzi. Zażartował nawet, że chyba musi zacząć jeszcze więcej pracować, bo jego ukochana regularnie podsyła mu nowe pomysły związane z wyprawką dla maleństwa.

I chyba muszę pracować więcej, bo Ania wysyła mi takie pomysły - napisał Kuba, prezentując przy tym zdjęcie dziecięcego wózka, które podesłała mu Ania

Instagram/Jakub_manikowski

Wspaniale, że pomiędzy Anią i Jakubem nadal wszystko tak świetnie się układa. Teraz życzymy parze dużo zdrowia i spokoju, bo za chwilę czeka ich prawdziwa życiowa rewolucja. Już nie możemy się doczekać, kiedy zakochani przekażą radosne wieści o narodzinach synka!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dorota z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę. Wygląda jak Shakira