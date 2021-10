"The Voice of Poland": Szokujący występ Izy z drużyny Sylwii Grzeszczak! "To nie jest porażka, to jest lekcja"

" The Voice of Poland " to z pewnością najlepsze muzyczne show. W programie nie brakuje utalentowanych osób, które potrafią zachwycić jurorów. Poza uczestnikami, dużo emocji wzbudza relacja Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej . Diwy nie raz prowokują zabawne sprzeczki i kłótnie. Przypomnijmy: Coraz więcej emocji w "The Voice". Steczkowska do Górniak: Diwa, nie wkurzaj się Czwarty odcinek rozpoczął się od występu Dominika Dudzika . Chłopak zachwycił wszystkich jurorów poza Edytą Górniak. Trafił do drużyny Justyny. Następną uczestniczką była Hania Hołek , która wykonała utwór Bajmu "Do lata". Dziewczyna wybrała grupę Tomsona i Barona . Kolejną solistką była niezwykła Sylwia Łyko . Odwrócili się Justyna i Marek , artystka trafiła jednak do diwy. Piekarczyk zyskał zaś w swojej drużynie Katarzynę Kalinowską , o którą biła się również Edyta . Publiczność w studiu zauroczył Mariusz Dyba , który wykonał hit Miley Cyrus - "Wrecking ball". Trenerzy, poza Justyną, odwrócili się w ostatniej chwili. Muzyk wybrał Marka Piekarczyka. Wszystkich jurorów zachwyciła Angelika Kłaczyńska : Tomson: Nie idź do Justyny ani Edyty, bo tam nie będziesz diwą. A właśnie, która z was jest większą diwą? Justyna: No jak która jest większą diwą? Edyta nosi rozmiar 38, a ja 36 . Więc chyba wiadomo. Argument Tomsona przekonał artystkę. Kolejnym zawodnikiem był Daniel Lipiec . Odwrócił się tylko lider TSA, a więc automatycznie trafił do jego grupy. Następną uczestniczka, Anita Korzeniecka , wybrała klasę Górniak. Wielkie emocje wzbudził występ Michaliny Manios , znanej wszystkim widzom z programu "Top Model". Trenerzy byli przekonani, że na scenie stoi chłopak: Edyta: Jezus Maria, byłam przekonana, że to śpiewa chłopak . Justyna: Ja też. Marek: Michalina, cały...