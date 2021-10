"The Voice od Poland": Justyna Steczkowska zaskoczyła niespodzianką po bitwie Marty i Wiktora! 

Trzy tygodnie temu ruszył " The Voice of Poland ". Już w pierwszym odcinku muzycznego show TVP nie zabrakło wielkich emocji i wzruszeń. Trenerzy ostro rywalizują o najlepszych solistów. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Przypomnijmy: Drugi odcinek "The Voice": Wśród uczestników gwiazda konkurencyjnego show Pierwszą uczestniczką trzeciego odcinka była Magdalena Paradziej , która zauroczyła wszystkich trenerów. Justyna Steczkowska zachwycała się jej piersiami, co zdziwiło Edytę Górniak : Justyna: Masz czym oddychać, zazdroszczę Ci. Edyta: Dlaczego ona o tych piersiach gada? (śmiech) Justyna: Oj, bo piersi są wspaniałe. Edyta: Ja chyba pomyliłam program. Justyna: Oj dobrze, już... To jest symbol życia i oddech, ludzie, oszaleliście? (śmiech) Solistka trafiła do grupy Marka Piekarczyka . Kolejnym uczestnikiem był Łukasz Szczepanik, który trafiła do Tomsona i Barona . Trzecią solistką, która pojawiła się na scenie była Agni Caldarar Justyna: Chłopaki zrobią wszystko, żebyś do nich przyszła, ale nie koniecznie Cię czegoś nauczą. Baron: Czy Ty wątpisz w nasze dydaktyczne zdolności? Justyna: W twoje zdolności dydaktyczne w ogóle nie wątpię, bo rozmawiałam z Edi. Jeśli to nie był żart to wybacz. Edyta: Jakby tu powiedzieć, co za Baron. Justyna: Tym razem to było do mnie. Diwa, nie wkurzaj się tak okropnie. (śmiech) Edyta: Ale oberwiesz Justynka, ale oberwiesz. (śmiech) Justyna: Oj, nastawiam już pośladki, bij, bij. (śmiech) Agni po zabawnej potyczce słownej wybrała Justynę. Kiedy na scenie pojawiła się Beata Just , trenerzy zamarli. Solistka dała czadu wykonując hit Agnieszki Chylińskiej - "Winna". Wybór jurora oczywisty - Marek Piekarczyk. Kolejną zawodniczką była Aleksandra Nizio , która na przesłuchania przyjechała z zespołem ludowym, liczącym mnóstwo osób....