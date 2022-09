Druga edycja "The Voice Kids" jest hitem Dwójki? Czy najnowsza odsłona show z debiutującą w roli jurorki Cleo przyciąga więcej widzów niż pierwsza seria z udziałem Edyty Górniak? Już wszystko jasne! Za nami sześć odcinków "The Voice Kids 2" i jak informuje portal wirtualnemedia.pl program do tej pory przyciągał średnio 2,04 mln osób! Muzyczne talent-show straciło czy zyskało nowych widzów? Wyniki oglądalności "The Voice Kids 2" Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl program "The Voice Kids 2" w porównaniu do pierwszej edycji, stracił 50 tysięcy widzów, ale mimo nieco gorszych wyników oglądalności stacja TVP2 w czasie emisji muzycznego talent-show z udziałem dzieci jest liderem na rynku telewizyjnym! Okazuje się, że najwięcej osób obejrzało odcinek "The Voice Kids 2" wyemitowany 12 stycznia. Program obejrzało wówczas 2,29 mln osób. Co ciekawe, druga edycja "The Voice Kids" przyciąga więcej widzów niż ostatnia odsłona "The Voice of Poland", która była emitowana jesienią 2018 roku! Show z udziałem dorosłych uczestników oglądało wówczas 1,93 mln osób. Oglądacie drugą edycję "The Voice Kids"? Zobacz także: Córka Basi Kurdej-Szatan wystąpi w "The Voice Kids"? Wiemy! Drugą edycję "The Voice Kids" z udziałem Cleo ogląda średnio 2,04 mln widzów. TVP2 w czasie nadawania show jest liderem na rynku telewizyjnym. Wyświetl ten post na Instagramie. Wyspani🛌❓Nie zapomnijcie, że widzimy się o 20:05 @tvp2.pl ✌️ ps.wpadajcie na instagram oglądać materiały dodatkowe 🐵🙈🙉🙊 @jdabrowsky @kwiatkowsky @cleo_don @tomsoniziofficial @alekbaron #thevoicekidstvp #thevoicekids #thevoice #tonight #premiere #kids...