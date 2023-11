1 z 5

W pierwszym odcinku „Live” na widzów czeka wiele niespodzianek. Oprócz Trenerów i uczestników 8. edycji „The Voice of Poland” widzowie zobaczą na scenie gości specjalnych – zagraniczne gwiazdy, czołówkę polskich wokalistów oraz uczestników poprzednich edycji.

W pierwszym odcinku „Live” na scenie wystąpi Natalia Nykiel – finalistka 2. edycji muzycznego show. Wokalistka od momentu wydania świetnie przyjętego debiutu "Lupus Electro" zelektryzowała branżę muzyczną i publiczność, która określa ją mianem jednej z najciekawszych postaci sceny electro pop w Polsce. Natalia zaprezentuje swój nowy singiel „Total Błękit”. Na tym nie koniec atrakcji. W sobotnim odcinku odbędzie się wyczekiwana premiera wideoklipu najlepszych głosów 8. edycji „The Voice of Poland” do piosenki „Can You Hear My Voice”.

Zasady gry i prowadzący

Podczas pierwszego odcinka „Live” widzowie usłyszą występy 16 uczestników, po 4 osoby z każdej drużyny. Tylko 12 z nich awansuje do ćwierćfinału. Zgodnie z zasadami, o tym, kto znajdzie się w kolejnym etapie zadecydują zarówno Trenerzy, jak i telewidzowie, którzy za pomocą głosowania sms wybiorą dwójkę ćwierćfinalistów. Trzecią osobę, która dołączy do grona szczęśliwców i zaprezentuje swoje umiejętności wokalne w 2. odcinku na żywo wyznaczy Trener.

Program poprowadzi niezawodne trio: Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel i Maciej Musiał. Widzowie zobaczą również popularną prezenterkę, Marcelinę Zawadzką, która towarzyszyć będzie uczestnikom i ich rodzinom przez wszystkie odcinki „Live”.

Szczęśliwa szesnastka. Kogo zobaczymy w wybranych drużynach? Sprawdźcie w galerii!

W drużynie Michała Szpaka usłyszymy Martę Gałuszewską, Magdalenę Dąbkowską, Agę Dębowską i Jacka Wolnego. A w pozostałych drużynach? Sprawdźcie w naszej galerii!

