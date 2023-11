1 z 12

Za nami „Nokaut” - trzeci etap muzycznego programu "The Voice of Poland". Nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji, ogromnych emocji i momentów wzruszeń. Kto pożegnał się z programem, a kto otrzymał bilet biznes klasy do odcinków na żywo? „Nokaut” rozpoczął się od występu wszystkich Trenerów ósmej edycji „The Voice of Poland”, którzy zaśpiewali piosenkę „Can You Feel It” legendarnego zespołu Jackson Five. Po tym energetycznym show rozpoczęły się wokalne igrzyska. Zobacz naszą relację z odcinka! ZOBACZ: To na ich występie w "The Voice of Poland" Michał Szpak płakał! Przeżyjmy to jeszcze raz! Maja i Jacek są lepsi od oryginału?