Pierwsze „Bitwy” w 8. edycji programu „The Voice of Poland” za nami. Walka była niezwykle zacięta – nie zabrakło wzlotów, ale i upadków. Przed nami kolejne wokalne pojedynki. Jak będzie tym razem? Kto zapewni sobie udział w następnym etapie programu, a kto będzie musiał pożegnać się z muzyczną przygodą? O tym przekonamy się w najbliższą sobotę 14. października o godz. 20.05 na antenie telewizyjnej Dwójki.

Wokalne igrzyska czas start!

Muzyczne „Bitwy” w kolejnym odcinku „The Voice of Poland” zapowiadają się bardzo emocjonująco. Uczestnicy schowają sentymenty do kieszeni, a Trenerzy wystawią swoje największe talenty. Runda pierwsza to mocne uderzenie w drużynie Tomsona i Barona. Co jest potrzebne do zbudowania muzycznej bomby? Dwóch chłopaków o rock’n’rollowych duszach, którzy wystąpią w jednym z utworów legendarnego zespołu Led Zeppelin. Choć na scenie nie zabrakło dobrej muzyki i mocnego performance’u, to najwięcej rock’n’rolla według Barona miał gitarzysta z zespołu Krzysztofa Pszony. Przed Tomsonem i Baronem trudne zadanie – kogo zabiorą do kolejnego etapu?

W najbliższym odcinku na jednym ringu stanie młodziutka studentka stomatologii i romantyczny 17-latek. Choć wszyscy spodziewali się zaciętej rywalizacji, oni postawili na współpracę. W wykonanie utworu włożyli tyle emocji, że nie sposób było nie poddać się magicznej atmosferze. Dwa piękne głosy i dwie romantyczne osobowości. To przy tym występie Tomson powiedział:

Za Wami można iść, tuptać, biec, wszystko, byle tylko Was słuchać. Ale któremu uczestnikowi uda się dotrzeć do kolejnego etapu?

Przyjemności dla starszaków

Jaką muzyczną ucztę przygotuje Michał Szpak, by przypodobać się starszym Trenerom? Piosenką wybraną dla swoich podopiecznych zabierze ich w podróż do przeszłości. Dwójka uczestników – Kamila Kiecoń i Mateusz Wiśniewski – zaśpiewają „Don’t Dream It’s Over” z repertuaru Crowded House. Ten duet to pewność siebie, styl i klasa sama w sobie. Wykonanie spodobało się wszystkim Trenerom, a szczególnie Andrzejowi Piasecznemu, który powiedział:

To jest ogromna przyjemność dla starszaków. Po pierwsze wybór piosenki, a po drugie takie jej zaśpiewanie. Bardzo fajnie obydwoje zaśpiewaliście. Przed Michałem trudne zadanie – komu pozwoli dalej spełniać marzenia?

Ring jest wolny, czyli muzyczna petarda

Na tym nie koniec wielkich emocji. W drużynie Tomsona i Barona zobaczymy ognisty duet – Jelenę Matulę i Abrahama Kennera III. Abraham to prawdziwy mistrz dobrego pierwszego wrażenia. Obrócił fotele Trenerskie zaledwie po kilku sekundach. Jelena, która swoim charyzmatycznym głosem oczarowała Trenerów i publiczność, z pewnością nie będzie łatwym rywalem. Uczestnicy zaśpiewają „Another Way to Die” z repertuaru Alicii Keys i Michaela J. White’a i zrobią prawdziwe zamieszanie na scenie. To przy tym występie polecą iskry, wybuchnie wulkan energii i będą owacje na stojąco. Kto wygra ten pojedynek?

Co jeszcze czeka na widzów w kolejnym odcinku 8. edycji „The Voice of Poland”? Kogo Andrzej Piaseczny porówna do modliszki? Kto zaczaruje oczy Barona? I kogo Trenerzy zabiorą do kolejnego etapu programu?

O tym widzowie Dwójki przekonają się już 14. października o godz. 20.05

