Ostatni ćwierćfinałowy odcinek "The Voice of Poland" wzbudził ogromne emocje. Podczas występów na żywo uczestnicy zachwycili jurorów, ale nie zabrakło też słów krytyki, na które pozwoliła sobie m.in. Justyna Steczkowska wobec Karoliny Robinson. Kayra zaśpiewała utwór Sanah "Aniołom szepnij to", a podczas prób niemal do łez wzruszyła swojego trenera Marka Piekarczyka. Niestety w jej występie na żywo pozostali trenerzy znaleźli pewne niedociągnięcia, a Justyna Steczkowska zasugerowała, że to wykonanie odbiega od tego, co zaprezentowali pozostali uczestnicy:

Marek ma rację, że poruszyłaś nas, bo to była wzruszająca piosenka. Natomiast jako trener wokalny muszę dodać coś od siebie. Nie po to, aby cię zranić, nigdy nie jest to moim celem. Ale jeśli nadal chcesz kroczyć tą drogą, to musisz zacząć pracować nad swoim głosem. Jesteś niewątpliwie utalentowana, bardzo wrażliwa i masz wszystkie atuty, aby śpiewać swoją muzykę. Ale nie utrzymasz uwagi publiczności, jeśli będziesz śpiewała w taki lekko niedbały sposób. Nie wystarczy napaćkać obrazu, ale trzeba wiedzieć, że to jest sztuka, a sztuką jest go namalować. I to jedyna rada ode mnie, abyś nie zginęła w meandrach show-biznesu. Masz wszystko, tylko zabierz się do pracy - podsumowała Justyna Steczkowska.

Mimo słów krytyki to właśnie Karolina Robinson przeszła dalej, ale nie decyzją widzów, ale trenera Marka Piekarczyka. To zaskoczyło widzów programu i w sieci nie zabrabrakło krytycznych komentarzy. Internauci piszą wprost, że tylko Ania miała szansę na finał!

Marek Piekarczyk w ogniu krytyki po wyborze Karoliny zamiast Anny w "The Voice of Poland"!

Występ Karoliny Robinson mocno podzielił widzów "The Voice od Poland". Decyzją widzów do półfinału przeszedł Bartosz Madej, a potem to Marek Piekarczyk stanął przed trudną decyzją i musiał zdecydować kogo wybierze: Karolinę Robinson czy Anną Hnatowicz. Ostatecznie wybór trenera padł na Kayrę, która wzruszyła go swoim wykonaniem, ale zdanie Marka Piekarczyka nie do końca podzielali pozostali trenerzy i jak się okazało internauci. W sieci zawrzało, a fani nie mogą uwierzyć, że to właśnie Karolina Robinson przeszła do półfinału "The Voice of Poland" i piszą wprost, że na jej miejscu powinna być Anna...

Kayra odstaje poziomem od pozostałych uczestników tak bardzo, że aż czuję się zażenowa tym jej przepychaniem dalej 🤦🏻‍♀️

brak @hnatowicz.anna w finale to kiepski żart!!! decyzja p. Marka absurdalna, ale cóż w dzisiejszych czasach promujemy przeciętnych artystów, zamiast takie diamenty jak Ania.

a rozumiem ze pan Marek na przesłuchaniach w ciemno obiecał właczyć o Karoline, ale to jest the voice of Poland a nie domowe przedszkole... Tyle wspaniałych głosów odpadło niesprawiedliwe... na tym etapie oczekujemy profesjonalizmu, a przed Karolina jeszcze dluga droga..

Oczywiście pojawiają się też głosy od internautów, którzy bronią wyboru Karoliny i uważają ją za wyjątkową artystkę z pięknym głosem:

Marek wie co robi. Ufam Mu bezgranicznie. I kocham Karolinę . Od samego początku. Niezwykle oryginalna 👌 Super występ, dałaś czadu 👏. Zasługujesz na finał, a krytyką się nie przejmuj, Dziewczyna ma coś w sobie, nie można powiedzieć, że nie potrafi śpiewać, ale faktycznie jej występy odstają od pozostałych uczestników

Jak sądzicie, kto przejdzie do finały Karolina Robinson czy Bartosz Madej?