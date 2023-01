Joanna Kurska odchodzi z "Pytania na śniadanie" po 4 miesiącach pracy! TVP wylicza jej zasługi 

Od kilku dni w mediach spekuluje się na temat dalszej kariery Joanny Kurskiej w "Pytaniu na śniadanie" w TVP! Jakiś czas temu żona Jacka Kurskiego miała odbyć poważną rozmowę z nowym prezesem Telewizji Publicznej, Mateuszem Matyszkowiczem, potem zaś pojawiły się plotki, że stacja chce podziękować jej za współpracę. Oliwy do ognia dodał fakt, że mąż Joanny, Jacek, dostał nową pracę, i to w Waszyngtonie w USA. Czy to oznacza, że Kurska wyjedzie z Polski? W trudnym czasie może liczyć na... wielkie wsparcie ekipy "Pytania na śniadanie"! Joanna Kurska zostanie w TVP? Co na to jej współpracownicy? Joanna Kurska została szefową redakcji "Pytania na śniadanie" we wrześniu 2022 roku po tym, jak jej mąż został odwołany z funkcji dyrektora TVP. Od jakiegoś jednak czasu plotkuje się, że Kurska również może stracić stanowisko w Telewizji Polskiej. Dlaczego? Jacek Kurski niedawno otrzymał pracę jako jeden z dyrektorów Banku Światowego, co oznacza, że będzie musiał przeprowadzić się do Waszyngtonu. Sama Kurska udała się na krótki urlop, przed nim odbyła jednak rozmowę z prezesem TVP w sprawie swojej przyszłości. Na spotkaniu z Matyszkowiczem Joanna miała zapewnić, że nie chce na razie wyjeżdżać do USA za mężem, co potwierdziła także w rozmowie z "Faktem": Na razie chcę zostać w Polsce. Jest środek roku szkolnego, mój syn Filip jest w piątej klasie i nie chcę zabierać mu przyjaciół, znajomości i szkolnego życia. Córeczka jest mała, więc choć bardzo się na niej skupiam, to chcę nadal pracować i tworzyć "Pytanie na śniadanie". Mam fantastyczny zespół, z którym się lubimy i wspieramy - mówiła Kurska. Losy Kurskiej wciąż się ważą. Czy na ich wpływ będzie miała ekipa "Pytania na śniadanie", z którą współpracuje od trzech miesięcy? Nie da się nie...