Już w najbliższą sobotę, 18 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejny odcinek najnowszej edycji "The Voice of Poland". Uczestnicy programu po raz kolejny będą próbowali zachwycić jurorów podczas "przesłuchań w ciemno". Kogo zobaczymy w muzycznym talent-show? Tego dowiemy się już za kilka dni. Zanim jednak ruszy najnowsza odsłona programu zobaczcie gorący fragment "The Voice of Poland" w którym możecie zobaczyć zaskakujące zachowanie Marka Piekarczyka!

Okazuje się, że juror wprawił w osłupienie swoich kolegów, kiedy w podczas występu jednej z uczestniczek wcisnął przycisk obracający fotel Justyny Steczkowskiej!

Jak zareagowała piosenkarka? Justyna Steczkowska była zszokowana! Szykuje się ostra kłótnia w programie?

Zobaczcie fragment nowego odcinka "The Voice of Poland"!

