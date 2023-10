W sobotę kolejne bitwy w dwunastej edycji "The Voice of Poland". Na scenie pojawi się 19-letni Mariusz Mrówka, który swoją przygodę z muzyką zaczął na ulicy - podobnie jak Justyna Steczkowska, która również. ten sposób dorabiała! Artystka uważa, że śpiewanie na ulicy bardzo hartuje i jest ogromną lekcją. Kiedy wspominała swoje doświadczenia, nie mogła powstrzymać łez...

Łzy Justyny Steczkowskiej w "The Voice of Poland"

Justyna Steczkowska po kilku latach przerwy wróciła na fotel trenera w "The Voice of Poland", a jej udział budzi sporo emocji - jest jurorką wyrozumiałą, ale i najbardziej wymagającą, czasami nawet ostrą! W show nie brakuje jednak momentów wzruszających, jak w nadchodzącym odcinku, kiedy Justyna chwaliła jednego z uczestników za to, że gra na ulicy:

Powiem ci szczerze, że bardzo dobrze, że grasz na ulicy. Ja też kiedyś to robiłam będąc na studiach. Nigdy nie miałam tak… Przepraszam, płakać mi się chce, jak sobie to przypomnę… To jest najtrudniejsza lekcja w życiu - stanąć na ulicy i zagrać, gdy ludzie cię nie słuchają, a nie wszyscy cię słuchają. Dlatego ulica i granie na niej powoduje, że stajesz się coraz bardziej silnym człowiekiem. Cieszę się, że tam byłeś, robiłeś to, a dzisiaj jesteś w programie. Jestem z ciebie dumna - wyznała poruszona Justyna Steczkowska.

