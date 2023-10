Już w najbliższą sobotę, 16 października, widzowie będą mogli zobaczyć kolejny odcinek "The Voice of Poland". Jurorzy zakończyli już "Przesłuchania w ciemno" i teraz rozpocznie się kolejny etap programu, czyli "Bitwy". Jak uczestnicy poradzą sobie na ringu? Tego dowiemy się wkrótce, jednak już teraz możecie zobaczyć reakcję Justyny Steczkowskiej na występ jednego z duetów.

Piosenkarka nie ukrywała, że jest mocno rozczarowana występem.

Uważam, że jesteście nieprzygotowani na tyle, żeby stanąć tutaj i cieszyć publiczność- mówiła Justyna Steczkowska. Chcę być miła, ale muszę być szczera. Nieczysto, już pomijam choreografię, bo nie jesteście tancerzami, ale pomimo wszystko na scenie trzeba ogarnąć nawet ruch. Jest jeden wielki bałagan, nic nie działa. Najważniejsze jest śpiewanie, ale to nie jest ten poziom. To jest program telewizyjny „The Voice of Poland”- dodała.