Program zamknęła drużyna Patrycji Markowskiej. O finał jako pierwsza walczyła Gosia Pauka. Uczestniczka najpierw zaprezentowała „Kiedy powiem sobie dość” O.N.A., a później premierowy numer „Miasto Kobiet”. Wszystkim Trenerom spodobał się występ Gosi, A szczególnie Michałowi Szpakowi i Grzegorzowi Hyżemu, którzy stwierdzili, że podopieczna Markowskiej zawładnęła sceną.

Ostatni w trzecim odcinku LIVE wystąpił Marcin Sójka w utworze Perfectu „Niewiele Ci mogę dać”. Marcina mogliśmy usłyszeć jeszcze w debiutanckim singlu „Zaskakuj mnie”.

Grzegorz Hyży: Panie Sójka wokalnie to absolutnie sztos. This is The Voice of Poland! Coverowo bardzo dobrze, ale singlowojeszcze lepiej!

Piotr Cugowski: Marcin wielkie gratulacje! Wyróżniasz się od samego początku. Nie ma cienia wątpliwości, że musisz to robić, tylko musisz obiecać, że będziesz się tym zajmował. Musisz znaleźć kogoś, kto dobierze Ci repertuar. Proszę wszystkich z tego miejsca, pomóżcie mu!

Patrycja Markowska przyznała 48 punktów Gosi Pauce, a Marcinowi Sójce 52 punkty. Decyzją widzów do półfinału przechodzi Marcin Sójka. Zwycięzca w nagrodę zaprezentował ulubiony utwór z programu „Have I Told You Lately”.