13 z 23

Kolejna „Bitwa” to również starcie głosu męskiego i damskiego - Damian „Struna” Surow i Emilia Lech z drużyny Andrzeja. W utworze „Prócz ciebie nic” duetu Kayah i Krzysztof Kiljański poradzili sobie bardzo dobrze, jednak według Andrzeja było to ciepłe, a miało być wrzące.

Poczułem ciepło w serduchu, to było miłe w odbiorze. Elementy, które sprawiały, że występ był ciepły, jak wyciągnąłeś do Emilii rękę, śpiewając przy tym przepięknie. Wybór miedzy wami? Nie potrafię – powiedział Tomson. Do „Nokautu” Andrzej wybrał Emilię.