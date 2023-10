Już w najbliższą sobotę, 11 września, ruszy dwunasta edycja "The Voice of Poland"! Przed nami najnowsza odsłona muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki. Jak już wiemy w jury zobaczymy Justynę Steczkowską, Sylwię Grzszczak, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka. Teraz z kolei dowiadujemy się, że wśród uczestników dwunastej edycji "The Voice of Poland" jest Piotr Lato z pierwszej edycji "Big Brothera"!

Reklama

Piotr Lato w 12. edycji "The Voice of Poland"

Piotr Lato na przesłuchaniach w ciemno do "The Voice of Poland" nie będzie jednak sam! Na scenie będzie towarzyszyć mu Karolina Charko- widzowie mogą kojarzyć ją z pierwszej edycji "The Voice of Poland" w której swoich sił próbował również Piotr Lato. Piotr i Karolina poznali się na planie hitu TVP, a teraz są parą! W pierwszym odcinku programu Karolina Charko i Piotr Lato zaśpiewają „Stitched Up” Herbiego Hancocka i Johna Mayera.

Jak poradzą sobie na scenie? Zobaczcie gorący fragment premierowego odcinka dwunastej edycji "The Voice of Poland"!

Na nagraniu widać, że Marek Piekarczyk odwrócił się w trakcie ich występu, ale czy Karolina i Piotr zachwycą pozostałych jurorów?

Reklama

Zobacz także: Tajemnica nowego „The Voice of Poland” odkryta! Była uczestniczka show śpiewa utwór promujący 12. edycję programu