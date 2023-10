W sieci pojawił się oficjalny zwiastun 12. edycji „The Voice of Poland”. Głównymi bohaterami są nie tylko trenerzy, ale również Katarzyna Dereń. To właśnie ona wykonuje wpadającą w ucho piosenkę ze spotu promującego show!

Kolejna edycja budzącego entuzjazm widzów programu „The Voice of Poland” wystartuje 11 września. Miliony Polaków zasiądą przed telewizorami, by podziwiać talent wokalny uczestników show. Tymczasem, to jednak tajemniczy wokal z piosenki w reklamie 12. edycji „The Voice of Poland” wzbudza niemałe zainteresowanie.

Znany z jednej z poprzednich edycji utwór wykonuje była uczestniczka programu. Tego głosu nie da się zapomnieć i nic dziwnego, bo jego właścicielka dotarła aż do półfinału The Voice of Poland w 2013 roku. Katarzyna Dereń skradła serca widzów oraz trenerów! Trafiła pod skrzydła chłopaków z Afromental i jak widać wyśpiewała sobie drogę do sukcesu.

Kasia Dereń śpiewa w oficjalnym spocie „The Voice of Poland” 12

Mimo że gwiazdami oficjalnego spotu 12. edycji „The Voice of Poland” są oczywiście trenerzy, pierwsze skrzypce zagrał tutaj głos Katarzyny Dereń. Doskonale znana wszystkim fanom dwójkowego formatu wokalistka ma za sobą kilka sukcesów.

Katarzyna Dereń wydała debiutancki, solowy singiel „Just a Few Words”, który doczekał się teledysku. Zaliczyła również podwójną przygodę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Najpierw wystąpiła w chórkach podczas półfinałowego występu Gromee’ego i Lukasa Meijera, reprezentantów Polski z 2018 roku w Lizbonie. Dwa lata później sama zdecydowała się zawalczyć o tytuł reprezentantki.

Wygrała pierwszy etap konkursu, w którym to zadaniem było zaśpiewanie utworu z repertuaru zespołu ABBA. Jej wykonanie „Mamma Mia” zapewniło jej udział w finale, gdzie po zaprezentowaniu autorskiego utworu „Count on Me”, zajęła ostatecznie trzecie miejsce.

