Tydzień temu poznaliśmy pierwsze uzdolnione dzieci, które trafiły do drużyn Cleo, Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiatkowskiego w "The Voice Kids". Zdecydowanym objawieniem dzisiejszego odcinka była Wiktoria Kasprzyk! Początkowo, jak to na "przesłuchaniu w ciemno" zaczarowała jurorów swoim głosem, a później...

Ona wygląda jak Roxie Węgiel - wykrzyczał Dawid

Koniecznie musicie zobaczyć ten występ!

Wiktoria Kasprzyk w "The Voice Kids 4"

W tym tygodniu wyjątkowo "The Voice Kids" zostanie wyemitowany dwa razy w tygodniu. Hitowy program wyłaniający najmocniejsze dziecięce głosy w Polsce dziś zastąpił "Dance Dance Dance", którego premiera została przesunięta z powodu koronawirusa.

Dzisiejszego wieczora w "The Voice Kids" poznaliśmy całkiem sporo utalentowanych dzieci! Szczególną furorę zrobiła utalentowana Wiktoria Kasprzyk, która wykonała piosenkę „Hold My Hand” z repertuaru Jess Glynne. Fragment jej występu już wczoraj pojawił się w sieci zrobił ogromne wrażenie na internautach. Z kolei jurorzy byli pod wrażeniem nie tylko głosu młodej wokalistki ale również podobieństwa do zwyciężczyni pierwszej edycji show, a później Eurowizji Junior 2018, Roxie Węgiel!

Jesteś młodszą siostrą Roxie Węgiel?! - pytał Dawid

Chłopacy z Afromental dodali, że chodzi nie tylko o wygląd, ale również o ruchy sceniczne i wokal:

Śpiewasz ja dorosła kobieta ile Ty masz lat! Głos do nieba!

Wiktoria zrobiła niesamowite wrażenie. Zobaczymy ją w bitwach w drużynie Cleo! Już nie możemy się doczekać.

Wiktoria Kasprzyk zachwyciła jurorów w "The Voice Kids"! Jurorzy dostrzeli również jej podobieństwo do Roxie Węgiel, ale szczególnie zwróćcie na jej głos! Wow!

Wiktoria Kasprzyk trafiła do drużyny