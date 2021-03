"The Voice Kids": Ten chłopiec odwrócił wszystkie fotele! Dawid pozwolił sobie aż przekląć! 

Za nami kolejny odcinek "The Voice Kids" i poznaliśmy kolejnych zdolnych nastolatków! 14-letni Adam Adamczuk odwrócił wszystkie trzy fotele i to momentalnie! W dodatku jako bonus zaśpiewał swoją autorską piosenkę! Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron pokochali go od razu!

Czyżby narodził się nowy idol nastolatek?

Zobacz także: "The Voice Kids": Porzucony przez rodziców 14-letni Adam Adamczuk spełnił swoje marzenie o udziale w show!

Adam Adamczuk w "The Voice Kids"

14-letni Adam Adamczuk totalnie zachwycił jurorów w "The Voice Kids". Zaśpiewał, nie jedną a dwie piosenki. Nie dość, że śpiewa zaledwie od trzech lat to już komponuje swoje własne utwory! Wszystkie trzy jurorskie fotele obróciły się niemalże od razu:

- Każdy z nas poczuł, że potrzebujemy takiego głosu w drużynie! Trzeba popracować ale po to jesteśmy my! - mówił Dawid, po czym dodał - Adam jesteś za*ebistym gościem i chcę, żebyś z tą gitarą wystąpił w bitwach - Adam podświadomie czułam, żę jesteś bardzo emocjonalną osobą i myślę, że muzycznie byśmy się spotkali - mówiła Cleo

Adam ostatecznie wybrał drużynę Dawida!

Niestety życie tego uzdolnionego nastolatka nie zawsze było takie kolorowe. Trzy lata temu został porzucony, ale rodzicielską miłość dała mu siostra:

Jest to duże wyzwanie, aczkolwiek nie wyobrażałam sobie innego wyjścia. Nie mogłabym żyć ze świadomością, że Adaś jest w domu dziecka. To nie byłoby dla mnie szczęśliwe życie. Teraz jestem szczęśliwa - wyznała siostra Adama

Mamy nadzieję, że trudne chwile już za Adamem a teraz czekają na niego same sukcesy i wielka kariera!

Zobacz także: Sobowtór Roxie Węgiel w "The Voice Kids"! Trenerzy przecierali oczy: "Ona wygląda jak Roksana!"

Natasza Młudzik / TVP

Występ Adama zachwycił jurorów "The Voice Kids"!