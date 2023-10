Jurorzy "The Voice Kids" przecierali oczy ze zdumienia, kiedy odwrócili krzesła podczas jednego z występów. Ich oczom ukazała się utalentowana dziewczynka, która łudząco przypominała Roxie Węgiel, zwyciężczynię pierwszej edycji!

Ona wygląda jak Roksana - krzyczał Dawid Kwiatkowski.

I nie tylko on tak uważał. Tomson i Baron również nie mogli uwierzyć w to co widzą! Wygląd to nie jedyne podobieństwo Wiktorii Kasprzyk do Roxie Węgiel. Obie nastolatki mają również fantastyczne głosy, co podkreślili jurorzy:

- Mam déjà vu. Masz głos tak samo potężny - przyznał Tomson.

- Ruszasz się i śpiewasz jak ona - dodał Baron.

Wiktoria Kasprzyk podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała „Hold My Hand” z repertuaru Jess Glynne. Jurorzy odwrócili się już po pierwszych dźwiękach wydanych przez Wiktorię i nie mogli uwierzyć w to co widzą! Fragment programu zobaczysz w powyższym wideo.

Wiktoria Kasprzyk to sobowtór Roxie Węgiel! Nastolatki są niesamowicie podobne! Czy Wiktoria przejdzie podobną drogę jak Roxie? Jej występ zobaczycie już w najbliższym odcinku, w piątek o 20:30!

Natasza Młudzik / TVP

Jurorzy doskonale pamiętają występy Roxie z pierwszej edycji i są zgodni w tym, że dziewczynki mają również podobny luz sceniczny!

Natasza Młudzik / TVP