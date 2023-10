Poruszająca historia uczestnika najnowszej edycji "The Voice Kids". Już dziś wieczorem zobaczymy kolejny odcinek muzycznego talent-show z udziałem dzieci. Na przesłuchaniach w ciemno pojawi się 14-letni Adam Adamczuk, którego historia wzrusza do łez. Uczestnik programu trzy lata temu został porzucony przez rodziców, ale dzięki starszej siostrze nie trafił do domu dziecka.

Jest to duże wyzwanie, aczkolwiek nie wyobrażałam sobie innego wyjścia. Nie mogłabym żyć ze świadomością, że Adaś jest w domu dziecka. To nie byłoby dla mnie szczęśliwe życie. Teraz jestem szczęśliwa - wyznała siostra Adama, która jest prawną opiekunką młodszego brata od prawie trzech lat. Kocham moją siostrę za opiekę, którą mnie darzy. Czas, który zawsze mi poświęca mimo, że sama ma go mało, bo ma dwie prace. Stara się, żebym miał jak najlepiej...-wyznał uczestnik "The Voice Kids".

Zobaczcie fragment występu i poruszającą historię Adama Adamczuka w "The Voice Kids"! Ależ on ma głos!

Adam zachwycił swoim głosem w "The Voice Kids".