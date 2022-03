Jurorzy " The Voice Kids " znów chyba będą mieli trudny orzech do zgryzienia. Nowa edycja udowadnia, że w Polsce jest wiele zdolnych dzieciaków. Już pojawiło się kilka niesamowitych występów - jak choćby Wiktorii Kasprzyk przypominającej do złudzenia Roxie Węgiel sprzed czterech lat, zwyciężczynię pierwszej edycji show! Ale czy utalentowani młodzi wykonawcy z 4. edycji "The Voice Kids" zrobią karierę na miarę Roxie, czy Viki Gabor z drugiej edycji? Zobaczymy. Tymczasem chcieliśmy przypomnieć wielkie gwiazdy, których talent odkryliśmy w tym programie. Zobacz także: "The Voice Kids": Porzucony przez rodziców 14-letni Adam Adamczuk spełnił swoje marzenie o udziale w show! Roksana Węgiel, zwyciężczyni I edycji "The Voice Kids" Dziś jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki, z tysiącami fanów. A zaczęła od wykonania „Halo” Beyonce podczas Przesłuchań w ciemno do pierwszej edycji "The Voice Kids”. W lutym 2018 została laureatką całego show. Potem jej kariera ruszyła z kopyta, a jak dotąd największym osiągnięciem była najpierw nominacja, a potem wygrana w Eurowizji Junior! Choć Roxie ma ledwie 16 lat, już jest jedną z największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Może przyjdzie niebawem czas na dorosłą Eurowizję? Tak wyglądała na scenie "The Voice Kids": Wiktoria Gabor, finalistka "The Voice Kids 2" Wiki nie powtórzyła wprawdzie sukcesu Roxie na scenie "The Voice Kids" - w finale wygrała Ania AniKa Dąbrowska - ale program był trampoliną do jej dalszych sukcesów. I choć druga wygrana jednego kraju z rzędu wydawała się niemożliwa, Wiktoria Gabor, rok po Roksanie Węgiel, wygrała dziecięcą Eurowizję. Jej niezwykły talent dostrzegli widzowie w całej Europie, ale też...