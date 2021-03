"The Voice Kids": Nie tylko Roxie Węgiel i Viki Gabor... Oni zrobili karierę dzięki show TVP

Jurorzy "The Voice Kids" znów chyba będą mieli trudny orzech do zgryzienia. Nowa edycja udowadnia, że w Polsce jest wiele zdolnych dzieciaków. Już pojawiło się kilka niesamowitych występów - jak choćby Wiktorii Kasprzyk przypominającej do złudzenia Roxie Węgiel sprzed czterech lat, zwyciężczynię pierwszej edycji show! Ale czy utalentowani młodzi wykonawcy z 4. edycji "The Voice Kids" zrobią karierę na miarę Roxie, czy Viki Gabor z drugiej edycji? Zobaczymy. Tymczasem chcieliśmy przypomnieć wielkie gwiazdy, których talent odkryliśmy w tym programie.

Zobacz także: "The Voice Kids": Porzucony przez rodziców 14-letni Adam Adamczuk spełnił swoje marzenie o udziale w show!

Roksana Węgiel, zwyciężczyni I edycji "The Voice Kids"

Dziś jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki, z tysiącami fanów. A zaczęła od wykonania „Halo” Beyonce podczas Przesłuchań w ciemno do pierwszej edycji "The Voice Kids”. W lutym 2018 została laureatką całego show. Potem jej kariera ruszyła z kopyta, a jak dotąd największym osiągnięciem była najpierw nominacja, a potem wygrana w Eurowizji Junior!

Choć Roxie ma ledwie 16 lat, już jest jedną z największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Może przyjdzie niebawem czas na dorosłą Eurowizję?

Tak wyglądała na scenie "The Voice Kids":

Wiktoria Gabor, finalistka "The Voice Kids 2"

Wiki nie powtórzyła wprawdzie sukcesu Roxie na scenie "The Voice Kids" - w finale wygrała Ania AniKa Dąbrowska - ale program był trampoliną do jej dalszych sukcesów. I choć druga wygrana jednego kraju z rzędu wydawała się niemożliwa, Wiktoria Gabor, rok po Roksanie Węgiel, wygrała dziecięcą Eurowizję. Jej niezwykły talent dostrzegli widzowie w całej Europie, ale też całkiem dorośli muzycy, jak Kayah, która nagrała z nią hit "Ramię w ramię".

Eastnews

Ania „AniKa” Dąbrowska, zwyciężczyni „The Voice Kids 2”

W finale drugie edycji Viki Gabor uległa tylko jej. AniKa z drużyny Cleo, podbiła serca jurorów i widzów show. W ramach nagrody podpisała profesjonalny kontrakt płytowy, a w 2020 roku ukazał się jej album "Afirmacja". Na koncie ma już wiele świetnych występów, oraz prestiżowe nagrody, a wśród nich szczególnie nam bliską - AniKa została laureautką plebiscytu Gwiazda Young Party.pl!

East News

Marcin Maciejczak, zwycięzca „The Voice Kids 3”

Tego nieśmiałego, cichego chłopca zapamiętali chyba wszyscy fani programu. Najpierw poruszył Dawida Kwiatkowskiego, w którego drużynie doszedł aż do finału i wygrał całe show, a potem całą Polskę. Rok po tych wydarzeniach ma na koncie pierwszą "platynę" za sprzedaż singla "Jak gdyby nic".

EastNews

Natalia Zastępa, finalistka "The Voice Kids 1"

Natalia to przykład na to, że zdolni młodzi ludzie dzięki pracy i konsekwencji zamieniają się w całkiem dorosłe gwiazdy sceny. Po świetnim udziale w pierwszej edycji "The Voice Kids" (drużyna Edyty Górniak) wystartowała również w dorosłym "The Voice of Poland", gdzie w drużynie Michała Szpaka doszła do finału show. Od tej pory jej hity na stałe zagościły w stacjach radiowych czy na listach przebojów.

EastNews

4Dreamers z "The Voice Kids 1"

Kolejnymi uczestnikami pierwszej edycji obfitującego w talenty show byli Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk, czyli 4Dreamers. Nie startowali jednak jako zespół - Jakub był w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, Tomasz i Mateusz - Edyty Górniak, a Maksymilian - Tomsona i Barona. Grupą stali się po programie. I choć żaden z osobna go nie wygrał, razem osiągnęli dużą popularność. W 2019 roku znaleźli się w finałowej trójce Festiwalu w Opolu.

Mateusz Stępień

Zuza Jabłońska, finalistka "The Voice Kids 1"

Zuza to kolejna finalistka pierwszej edycji. Dziś jest uznaną wokalistką ze świetnie przyjętym albumem na koncie, hitowymi singlami i nominacjami do najważniejszych muzycznych nagród w kraju. Swoją popularność wykorzystuje nie tylko muzycznie. Czynnie wspiera akcje walki z hejtem w Internecie.

ONS.pl

Ala Tracz, finalistka "The Voice Kids 3"

Ala Tracz miała ledwie 10 lat, gdy stanęła na scenie „The Voice Kids 3”. Mimo to doszła do finału show! Ale nie tylko - Ala wygrała eliminacje i reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2020. Choć nie powtórzyła sukcesu Roksany i Wiktorii, pokazała się ze świetnej strony. Jesteśmy pewni, że prawdziwa kariera ciągle przed nią. Trzymamy kciuki.

Instagram

Carla Fernandes, finalistka „The Voice Kids 2”

Carla Fernandes była jedną z największych gwiazd drugiej edycji. Miłość do muzyki odziedziczyła ponoć po mamie, a oryginalną urodę po tacie - pół-Portugalczyku, pół-Hiszpanie. Na swoim koncie ma już kilka hitowych singli, m.in. „Hasta La Vista”, czy „Jungle” z milionem odtworzeń na YouTube.

East News

Amelia Andryszczyk, finalistka „The Voice Kids 1”

W pierwszej edycji show znalazła się w drużynie Tomsona i Barona i dotarła do finału programu. 17-latka ma dziś na koncie kilka świetnych piosenek, a przed sobą dorosłą karierę.

Tak wyglądała w The Voice Kids:

Tak wygląda dziś: