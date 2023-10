Już niedługo ruszają nagrania do siódmej edycji "The Voice Kids", w której zobaczymy nową trenerkę - Nataszę Urbańską. Po tym, jak Dawid Kwiatkowski zdecydował się opuścić show, media rozpisywały się o tym, kto może go zastąpić - w tle padły m.in. trzy nazwiska - Natalia Nykiel, Marina Łucznko, a potem Natasza Urbańska. Teraz już wiadomo, że to właśnie tą ostatnią zobaczymy w nowym sezonie. Wokalistka zdradziła, jaką zamierza być trenerką dla swoich podopiecznych.

Natasza Urbańska w "The Voice Kids". Jaką będzie jurorką?

Natasza Urbańska zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w siódmej edycji programu "The Voice Kids". Wokalistka dołączy do Tomsona i Barona oraz Cleo. Teraz Natasza Urbańska w rozmowie z TVP opowiedziała o tym, jaką zamierza być jurorką.

- Chcę być największym oparciem dla moich podopiecznych. Bo właśnie w tym momencie ich życia to ja będę "drugą mamą" i osobą, która weźmie je za rękę i da narzędzia do budowania dalszej drogi. Chcę zarazić je pasją do sceny, pokażę też może parę kroków (śmiech) - wyznała artystka.

Natasza Urbańska sądzi, że rola matki świetnie przygotowała ją do roli trenerki w programie. Zdradziła, że zamierza obdarować swoich podopiecznych takimi samymi wartościami, jak swoją córkę.

- Mam w sobie dużo ciepła, cierpliwości i wyrozumiałości. To dało mi macierzyństwo. Uwielbiam młodych artystów, mają w sobie dziecięcą niewinność i prawdę. To najpiękniejsze w młodym człowieku - zdradziła.

Natasza Urbańska zamierza być dla uczestników nie tylko oparciem, ale chce im też wskazać odpowiednią drogę do sukcesu.

- Najważniejsze dla mnie to stworzyć fajne relacje z uczestnikami - kiedy pojawia się zaufanie, obawy znikają. Razem pracujemy na sukces. (...) Nie mogę się doczekać!

