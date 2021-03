"The Voice Kids": Jurorzy jej nie poznali! Ta dziewczynka zrobiła furorę już w pierwszej edycji! 

Po występie Aleksandry Brzuszkiewicz jurorzy "The Voice Kids" byli w szoku. Nie tylko z powodu przepięknego głosu, który z łatwością "obrócił" aż trzy fotele, ale również dlatego, że... zupełnie jej nie poznali! Ola wystąpiła już w pierwszej edycji muzycznego show, gdzie odpadła dopiero na etapie bitew. Który z jurorów nie poznał swojej podopiecznej?

Ola po raz drugi w "The Voice Kids"

Aleksandra Brzuszkiewicz to dziewczynka, która konsekwentnie walczy o swoje marzenia! Dzisiejszy występ w "The Voice Kids" był już jej drugim podejściem. Za pierwszym razem również się udało, ale odpadła na etapie bitew.

Ola Brzuszkiewicz w pierwszej edycji dołączyła do drużyny Tomsona i Barona, a awans do kolejnego etapu zapewniła sobie wykonaniem piosenki "You are so beautiful":

Niestety wówczas nie udało się przejść dalej. Jednak Aleksandra nie poddała się i przez kolejne trzy lata szkoliła swój warsztat wokalny. W ciągu przerwy zdążyła nagrać swój własny singiel a także wydać teledysk! Tym razem zaprezentowała jurorom brawurowy występ z piosenką "Someone you loved" i odwróciła wszystkie fotele niemalże od razu!

Jurorzy byli pod wrażeniem głosu czternastolatki:

Totalnie mnie zahipnotyzowałaś!

Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski totalnie nie poznali Oli! Trzy lata temu dziewczynka trafiła do drużyny Afromental:

Znamy się z pierwszej edycji - przypomniała im za namową Tomasza Kammela

Cleo była pod ogromnym wrażeniem talentu Oli:

Co robiłaś przez te trzy lata, że tak pięknie śpiewasz!

Baron pogratulował uczestniczce wytrwałości w walce o muzyczne marzenia:

- Chcę Ci bardzo pogratulować, Ola jest przykładem, że warto walczyć o swoje marzenia.

- To będzie niesamowite przeżycie dla Ciebie, wydoroślałaś i świat twoimi oczami będzie wyglądał zupełnie inaczej. - dodał Dawid Kwiatkowski

Ola tym razem nie wybrała tej samej drużyny i zaufała Dawidowi Kwiatkowskiemu. Gratulujemy!

