"The Voice Kids": Finaliści z drużyny Barona i Tomsona! Fani: "Wiem, że z tej drużyny ktoś wygra!"

Za nami kolejny odcinek 4. edycji "The Voice Kids" i poznaliśmy ostatnią finałową trójkę. Fani programu nie mają wątpliwości, że to właśnie Baron i Tomson z zespołu Afromental mają najmocniejszą drużynę i tym samym największe szanse na finał. Kto z drużyny Barona i Tomsona znalazł się w finale?

Kto z drużyny Barona i Tomsona znalazł się w finale "The Voice Kids"?

Wszyscy jurorzy "The Voice Kids" wybrali już finałowe trójki. W poprzednich odcinkach zrobili to Cleo i Dawid Kwiatkowski, a teraz przyszła pora na chłopaków z Afromental. Nie było to łatwe zadanie, a emocje sięgały zenitu, ale ostatecznie Baron i Tomson do finału zaprosili: Sarę Egwu James, Mikołaja Jabłońskiego i Amelię Borkowską.

Nie możemy nadziwić się ile talentu i dojrzałości mają w sobie WSZYSCY nasi uczestnicy ale dzisiaj ta trójka była najlepsza 🆙❤️ brawo! Widzimy się za tydzień 👉 FINAŁ nadciąga! - czytamy pod wspólnym zdjęciem finalistów i jurorów.

Wygląda na to, że fani nie mają wątpliwości, kto ma najmocniejszą drużynę w tej edycji "The Voice Kids" i stawiają na Barona i Tomsona. Niektórzy nawet wprost piszą, że to Sara James ma największe szanse na zwycięstwo!

Dokladnie stawialem na taka trojke! 🎊🌟 wydaje mi sie, ze Sara wygra 😉 No to ja już wiem że z tej drużyny ktoś wygra! 🙌👏🔥 Ale przepoteżna drużyna! Wszyscy byli na miarę finału!😁 Sara jest niesamowita, zdecydowanie faworyt do wygrania

Sądzicie, że na poniższym zdjęciu jest kolejny zwycięzca "The Voice Kids"?

Fani programu "The Voice Kids" piszą wprost, że Baron i Tomson mają w swojej drużynie najmocniejsze głosy!