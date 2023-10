13-letnia Alicja z drużyny Dawida Kwiatkowskiego nie będzie zbyt dobrze wspominać tych "Bitew" w "The Voice Kids". Udział w programie to spełnienie marzeń dla każdego dziecka, jednak sytuacja prywatna pokrzyżowała plany uzdolnionej nastolatce...

Ala Brąszewska z drużyny Dawida Kwiatkowskiego nie pojawiła się na nagraniach do "Bitew". O tym, że nie dojedzie do studia, okazało się na kilka godzin przed nagraniami. To pierwsza taka sytuacja w historii "The Voice Kids".

Szanowni widzowie, należy się wam wyjaśnienie. W studiu i przed telewizorami powinna stanąć tutaj Alicja, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy - zakomunikował tuż przed startem jednej z muzycznych Bitew Tomasz Kammel.

Nie zdradzono co się wydarzyło w życiu trzeciej młodej wokalistki:

Różne osobiste względy sprawiły, że nie ma jej dziś z nami. Alicjo, wysyłamy mnóstwo buziaków i energii oraz całe morze braw, licząc na to, że wspomniane okoliczności przeminą a ty pojawisz się w kolejnej edycji, na którą oficjalnie cię teraz serdecznie zapraszam w imieniu nas wszystkich - powiedział prowadzący talent show.

13-letnia Alicja Górzyńska, która miała zaśpiewać w trio z Alicją Brąszewską i Aleksandrą Brzuszkiewicz. Pozostałe wokalistki miały kilka godzin, aby od nowa przygotować piosenkę En Vogue „Don’t Let Go”, którą muszą zaśpiewać w duecie.

Dziewczyny miały niewyobrażalnie trudne zadanie, bo dowiedziały się o tym dziś rano. Miało być to trio, a duet to całkiem coś innego. Proszę was - całą publiczność i widzów - trzymajcie za nie kciuki. Ja również się boję, chociaż znając ich możliwości głosowe, powinny dać radę i wierzę w to mocno - mówił zdenerwowany Dawid.

Jak sobie poradzą? O tym przekonamy się już dziś o 20:00 na antenie TVP2

Niestety jedna z dziewczynek z drużyny Dawida Kwiatkowskiego nie mogła dojechać na bitwy. Alicja Brąszewska i Ola Brzuszkiewicz musiały przygotować duet w kilka godzin.

