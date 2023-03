Pierwsze przesłuchania w ciemno czwartej edycji " The Voice Kids " już za nami. Musimy przyznać, że ten muzyczny program dosłownie udowadnia, że dzieci mają głos, a ich wyczyny, które mogliśmy oglądać w sobotnim odcinku, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania - i patrząc po reakcjach jurorów, nie tylko nasze. Ta dziewczynka ma na imię tak samo, jak znana finalistka poprzedniej edycji i choć jurorzy odwrócili swoje fotele dopiero pod koniec jej występu, to co wydarzyło się później sprawiło, że Tomasz Kammel musiał wbiec na scenę z paczką chusteczek, a my żałowaliśmy, że nie możemy się nimi poczęstować. Kim jest najbardziej anielski głos "The Voice Kids 4"? "The Voice Kids": 14-latka napisała piosenkę dla mamy i wzruszyła jurorów do łez 14-letnia Alicja wyszła na scenę "The Voice Poland" jako pierwsza uczestniczka i postanowiła zaprezentować swój talent w utworze "Just Give Me A Reason" Pinki. Podczas tego występu emocje naprawdę sięgały zenitu, bo mimo pięknego głosu nastolatki jurorzy wciąż odwróceni byli do niej tyłem i to przez dość długi czas. Dopiero w ostatnich minutach jeden za drugim zaczęli naciskać przyciski, jednak zanim Ala musiała wybrać, do czyjej drużyny dołączy, na scenie wydarzyło się coś niebywałego. - Alicjo, przeniosłaś nas w krainę czarów swoim śpiewaniem, to było znakomite - podsumował Baron - Ja mam niedosyt - zaczęła Cleo - możesz nam jeszcze coś zaprezentować? Alicja nie odmówiła, a co więcej zdecydowała się zaśpiewać piosenkę, którą napisała sama i to w dodatku w środku nocy tuż przed przyjazdem na przesłuchania w ciemne do "The Voice Kids"! Dugi występ 14-latki dosłownie rozłożył jurorów na łopatki i jesteśmy pewni, że widzów przed telewizorami...