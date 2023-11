Ania w finale „The Voice Kids” pokonała Wiktorię Gabor oraz Pawła Szymańskiego. A wszystko za sprawą debiutanckiego singla „Małe skrzydła”, skomponowanego przez Cleo.

Kochani ja jeszcze nie mogę w to uwierzyć! Jestem cała w emocjach! Bardzoooo bardzooo Wam dziękuję za wsparcie ❤️ Jesteście najlepsi na świecie!! Chciałabym najbardziej podziękować mojej kochanej trenerce @cleo_don za WSZYTKO! Dziękuję, że jesteś! To dzięki tobie osiągnęłam taki sukces❤️❤️Dziękuję mojej szkole @centrumsztukiwokalnej!! Moje kochane voiciki DZIĘKUJE za to że mogliśmy spędzić ten cudowny czas razem! Jestem z Was wszytkich bardzo dumna i bardzo Was kocham. Jesteście najlepszymi ludźmi w moim życiu. Dziękuję całej produkcji programu @thevoicekidstvp Dziękuję @pocolanamisza WSZYTKO! Kocham kocham kocham kocham kocham Was wszytkich najmocniej na świecie❤️❤️???????????? To była najpiękniejsza przygoda mojego życia i nigdy tego nie zapomnę❤️ - napisała (pis. oryginalna)