Niedługo na antenie Polsatu pojawi się nowy program "The Story of My Life", dzięki któremu znane osoby dowiedzą się, jak będą wyglądały na starość! W każdym odcinku zobaczymy inną parę i jak się okazuje, przed kamerami wystąpią m.in. Julia Wieniawa i Antek Królikowski! Zapytaliśmy Julię o wrażenia z show. Jej odpowiedź sprawiła, że nie możemy się doczekać aż program trafi na antenę! Zobaczcie koniecznie nasz wywiad z aktorką i przekonajcie się, że wy też zaczniecie odliczać dni do emisji. ;)

Julia Wieniawa i Antek Królikowski wystąpili w programie "The Story of My Life"

Sprawdź, co aktorka powiedziała o udziale w nowym show!

