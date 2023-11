Przed nami 4.odcinek show "The Story Of My Life. Historia naszego życia", w którym znane pary mają okazję zobaczyć, jak będą wyglądać za 20-30 lat oraz 40-60 lat ​​​. W poprzednich odcinkach oglądaliśmy m.in. Antka Królikowskiego i Julię Wieniawę czy Jana Klimenta i jego żonę Lenkę. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć w programie Basię Kurdej-Szatan i jej męża Rafała Szatana.

Para przeniesie się w czasie o 30 i 60 lat. W naszym materiale wideo gwiazda serialu „W rytmie serca” opowiada o emocjach, które jej towarzyszyły podczas nagrania programu.

- Patrzył na mnie tak samo i to było takie miłe. Aż miałam ochotę go zapytać - dalej będziesz mnie kochał, jak tak będę wyglądać? – wspomina wzruszona Basia.

Czwarty odcinek „The Story Of My Life. Historia naszego życia” już w piątek 23 marca o godzinie 22:05 w Polsacie. Będziecie oglądać?

